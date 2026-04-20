Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir devam eden ilişkisiyle yeniden magazin gündeminde. İş insanı Mürsel Kaya ile yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Çilingiroğlu’nun ilişkisinde yeni bir döneme girildiği konuşuluyor.

Zehra Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi aldığı öğrenildi. Sahil kenarında gerçekleştiği belirtilen evlilik teklifinin oldukça özel ve sade bir atmosferde yapıldığı ifade edildi.

Aldığı evlilik teklifini kabul eden Zehra Çilingiroğlu, hayatındaki güzel gelişmeyi sadece en yakılarıyla paylaştı.

İş insanı Mürsel Kaya aynı zamanda bir siyasetçi. Mürsel Kaya, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi.

Gümüşhane kökenli olan ve kariyerine Nuh Çimento’da başlayan Kaya, daha sonra Aşkale Çimento Grubu’nda üst düzey görevler üstlenerek üretim, bakım ve kalite alanlarında yöneticilik yaptı. Günümüzde ise İstanbul merkezli konut ve altyapı projelerinde faaliyet gösteriyor.