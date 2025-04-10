Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Mağusa Türk Gücü’ne anlamlı bir destek, ülkemizin sevilen sanatçılarından Yahya Erenköy’den geldi.

MTG için özel olarak hazırlanan “Mağusa Türk Gücü Marşı”, dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

Marşın sözleri Yahya Erenköy’e aitken, stüdyo ve aranje çalışmaları ise Ziya Başkal tarafından gerçekleştirildi. Taraftarlar ve müzikseverler tarafından coşkuyla karşılanan eser, kulübün şampiyonluk yürüyüşüne duygusal bir katkı sundu.

Mağusa Türk Gücü camiası, bu anlamlı armağan için Yahya Erenköy ve Ziya Başkal’a teşekkürlerini iletti.