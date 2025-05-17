Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvime aykırı olarak sınav yapılması yönündeki kararı Bekirpaşa Lisesi’nde krize yol açtı. Ara sınav döneminde yapılamayan üç dersin sınavlarının, önümüzdeki hafta yapılacak final sınavlarından önce tamamlanacağını açıklayan Bakanlık, öğretmen, öğrenci ve velilerin tepkisini çekti.

Bakanlığın gönderdiği sınav programına karşı çıkan öğretmenler ve veliler, akademik takvime sadık kalacaklarını bildirirken, Okul Müdürü Ayşe Bayırlı’nın da Bakanlık talimatını uygulamaya çalışarak sınıfların kapılarını kilitleyip ders işlenmesini engellediği iddia edildi.

Bekirpaşa Lisesi’nde dün sınıfların kapıları müdür tarafından kilitlendiği, öğretmen ve öğrencilerin sınıflara girmesi engellendiği belirtildi.

Okul Müdürü’ne talimat verenin ise Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu iddia edildi.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Bekirpaşa Lisesi ile ilgili basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Derslerin Bakanlık tarafından engellendiği, sınıfların kilitlendiği ve öğretmenlerin tehdit edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

İnanıroğlu, öğretmen grevleri nedeniyle Bekirpaşa Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulu’nda ikinci dönem ara sınavlarının bir kısmının yapılamadığını aktardı. Öğrencilerin akademik olarak mağduriyet yaşamaması adına Bakanlık tarafından telafi sınavları için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda telafi sınavlarının eksiksiz şekilde tamamlandığını belirten İnanıroğlu, Bekirpaşa Lisesi’nde ise bazı öğretmenlerin sınav yapmayı kabul etmediğini söyledi. Bu nedenle sınıfların kapalı kalmasının nedeninin, sınav gözetmenlerinin sınav uygulamasına başlamaması olduğunu vurguladı.

“BİR KİLİTLEME YA DA ENGELLEME SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sınav dönemlerinde sınıf kapılarının gözetmen öğretmenler tarafından açıldığını belirten İnanıroğlu, ne okul idaresi ne de Bakanlığın sınıfları kilitleme veya dersleri engelleme yönünde herhangi bir uygulaması olmadığını vurguladı.

Ayrıca, 12. sınıf öğrencilerinin YKS’ye daha verimli hazırlanabilmesi amacıyla, bu sınıfların ikinci dönem sonu sınavlarının Akademik Takvim’deki tarihten daha erken bir tarihe çekildiğini belirten İnanıroğlu, şu anda tüm 12. sınıflarda sınavların yapılmakta olduğunu söyledi.

Son olarak öğretmenlere yönelik herhangi bir tehdit ya da zorlayıcı tavır olmadığını açıkça belirten İnanıroğlu, öğretmenlerden yalnızca görevlerini yerine getirmelerinin istendiğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, “Başörtüsü Tüzüğü” nedeniyle başlayan eylem ve grevlerin olduğu dönemde, öğrencilerin o döneme denk gelen 3 sınavı yapılamamıştı.

Eğitim Bakanlığı öğretmen ve okul yönetimlerinin ısrarlı taleplerine rağmen, bu sınavların yapılması için gün vermemişti.

Bakanlık şimdi bu sınavların yapılmasını istiyor ancak Akademik Takvim’e göre tam bir hafta sonra öğrencilerin final sınavları var ve öğretmenler bu süreci takvime göre işletmek istiyor.

Çocukların yapılmayan sınavlar için hiçbir hazırlığı yok ve bir hafta sonra yapılacak final sınavları için ders görmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor.

Ancak İnanıroğlu’nun talimatıyla kilitlenen sınıflara girilmesi durumunda öğretmenler hakkında soruşturma açılacağı tehdidi de bulunuyor.