Yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartlarında yeniden düzenlemeye giden hükümet, fazla mülkleri 2 yıl içerisinde satma zorunluluğunu kaldırdı, yüzde 49 hisse ile sınırsız alımın önünü açtı.

Hükümet, geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe giren tartışmalı "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası"nda değişikliğe gitti.

Buna göre, yabancıların kayıtsız haldeki ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri 2 yıl içerisinde satmak zorunluğu kaldırıldı.

Çıkarılan kararname ile yabancılara tapuya kayıt ettirmeleri halinde bunları 7 yıl kullanım hakkı verildi. 7 yılın sonunda ise yine asıl yasada öngörülen süre olan 2 yıl içerisinde ellerinden çıkarmaları gerekecek.

Kararname ile yapılan bir diğer değişiklik ise, yüzde 49 hisse ile yabancılara KKTC vatandaşı yatırımcıyla aynı şartlarda mal alma, yapma ve satma imkanı tanındı.

Mayıs ayındaki yasa değişikliği ile yabancılara, şirketler veya mütevelli (KKTC vatandaşı hissedar) aracılığı ile daha önce sınırsız arazi alabilme şartı değiştirilmişti.

Yasayla, yabancılara 1 konut veya 20 milyon euroluk yatırım ile 60 dönüm arazi alabilme sınırı konulmuştu.

"Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasasının Geçici l'inci Maddesindeki Mevcut Satış Sözleşmelerinin Durumuna İlişkin Düzenlemelerin Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname" olarak isimlendirilen bu düzenlemenin, "devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için, harçların tahsil edilmesi ve ekonomiye katkı sağlaması amacıyla" hazırlandığı belirtildi.

ERHÜRMAN:“SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ EL DEĞİŞME, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE YAŞANACAK”

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te, cumartesi akşamı çıkan yasa gücünde kararnameyle ilgili konuştu. “Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının bu memleketin halkını bitirmeye yemin ettiğine dikkat çekti ve “Çekin gidin” çağrısında bulundu.

Cumartesi günü öğleden sonra bir yasa gücünde kararname çıktığını belirten Erhürman, “Söz konusu yasa gücünde kararnameden hükümete mensup milletvekillerinin de kaçının haberi var emin değilim” dedi. Cumartesi çıkarılan yasa gücünde kararnamenin, 7 ay önce yürürlüğe girmiş olan yabancılara mülk satışını düzenleyen yasada değişiklik yapan bir kararname olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu yasanın çok ciddi tartışmalara sebebiyet verdiğini anımsattı. Erhürman, “7 ay önce geçerken de bu konunun düzenlenmesi konusunda en fazla ısrarcı olan parti olmamıza rağmen gerek komitede gerek genel kurulda bu yasaya hayır dedik” diye konuştu. Komitede bu konulan süre kısıtlamalarının yetersiz olduğunu, “kaş yapalım derken göz çıkarılacağını” ayrıntılı olarak anlattıklarını ifade eden Erhürman, komitede süre sınırlamalarının çok kısıtlı konulduğunu anımsattı. “Süre de daha dolmadı. Acil bir şey yoktu. Anayasaya da uygun değil. 7 ay önce 800 kere uyarılmış olmanıza rağmen fark etmediğiniz şeyi ne oldu da şimdi düzeltmeye kalkarsınız?” diye soran Erhürman, kararnameyle hiçbir şeyin düzeltilmediğini vurguladı. 7 ay önce piyasada çok ciddi bir güvensizlik yaratıldığının altını çizen Erhürman, “O güvensizlik dolayısıyla samimiyetle burada yatırım yapmaya çalışan yatırımcı kaçmaya çalışıyor. Risk almaya müsait yabancı yatırımcı burada. İşini düzgün yapmak isteyen bir an önce satıp kaçmak derdinde” diye konuştu. İnşaat sektörünün, yaşatılanlardan dolayı çok ciddi türbülansa girdiğine işaret eden Erhürman, “Hiçbir şeyi çözmediniz, sektörün batmasını garanti hale getirdiniz” dedi.

7 ay önce yabancı ortağı olan hiçbir şirketin, yapsat sektörüne giremeyeceğinin söylendiğini kaydeden Erhürman, “Yerli yatırımcıyı, ülkenin toprağını ve nüfusunu korumak için bu yasada hiçbir şekilde yabancı hissedarı olan bir şirket yapsata giremeyecek dediniz. 7 ay sonra yüzde 49’a kadar yapsat sektörüne girebilecek dediniz. 7 ay önce yarattığınız inşaat sektöründe türbülanstır. Yüzlerce işçiyi çıkaran var. Ayda 150’nin üzerinde daire satarken 1 daire satanlar var. Orta boylar darmadağın olmuş durumda. Orta boy olanlar yüzde 49’luk ortak getirecek ve asli sahibi olacak. Dışarıdan gelen sermayeyle orta boylar şişecek ve yabancı sermaye büyük boylara karşı rekabet üstünlüğünü elde edecek” dedi. “Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak” diyen Erhürman, söz konusu kararnameyle inşaat sektöründe hiçbir tedavi unsuru olamayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Ortalığı birbirine kattınız. Sektörün gerçek temsilcilerinin haberi olmadan, muhalefetin haberi olmadan bunları yaptınız” dedi.