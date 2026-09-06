Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları, sekizinci günde de devam ediyor. Kayıp yakınları ise, Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Dün bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Kayıp 15 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

- Çalışmalar gece gündüz sürüyor

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken, ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedenlerinin aydınlatılmasında önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Su altındaki çalışmalara deniz ve hava unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor.

- “Naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemelerinden yararlanılacak”

Başbakan Ünal Üstel, dün ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için DNA incelemelerinden yararlanılacağını ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıp yakınlarından DNA örneklerinin alınmasına başlandığını ifade etmişti.

- “132 kazazededen 131’i taburcu edildi”

Üstel, Girne’de meydana gelen deniz kazasının ardından süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığınıda söylemişti.

Üstel, dün itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerine yatırılan 132 kazazedenin 131’inin taburcu edildiğini belirterek, “Yalnızca bir kazazedemizin yatarak tedavisi devam etmekte olup sağlık durumu hızla iyiye gitmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır.” diye konuşmuştu.