Lefkoşa’da Kızılbaş köprüsü yakınlarında önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, Kemal Aksay Caddesi üzerinde saat 22.10 sıralarında meydana geldi.

20 yaşındaki Büşra Bilgiç, 131 miligram alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin üç katı) yönetimindeki RG 164 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Çağlar Auto önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine çıktı. O esnada kaldırım üzerinde park halinde bulunan Range Rover marka ZE 909 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp, tekrar yola girdi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, o esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Kazada olay yerinde lastiği kopan aracın sürücüsü durmayıp yoluna devam etti ancak polis tarafından çok geçmeden yakalandı.

Araç sürücüsü Büşra Bilgiç, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.