KKTC Maliyesi, artan bütçe açığı ve nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yeniden iç borçlanmaya gidiyor. KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruya göre Maliye Bakanlığı, 25 Haziran 2026 tarihinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine çıkacak.

İhale kapsamında Hazine, 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro ve 12 milyon İngiliz Sterlini tutarında borçlanacak. Güncel kurlar dikkate alındığında toplam borçlanma tutarı yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL seviyesine ulaşıyor.

Borçlanma kalemleri şöyle:

6 milyon ABD Doları

2 milyon Euro

12 milyon İngiliz Sterlini

BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYOR

Mayıs ayı mali verileri, KKTC kamu maliyesindeki sıkışıklığı ortaya koymuştu. Genel bütçe açığı 2 milyar 469 milyon TL'ye ulaşırken, Merkez Bankası avansları da dikkate alındığında açık 3 milyar TL'nin üzerine çıkmıştı.

BARÇIN

Öte yandan CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine'nin 6 milyon dolar, 2 milyon euro ve 12 milyon sterlin tutarında yeni borçlanma gerçekleştirdiğini söyledi.

Devrim Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Halkın cebinden kepçeyle alıp, usulsüzlüklerle ceplerini dolduranlar, 6 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro, 12 Milyon STG daha yani 1 Milyar 130 Milyon TL daha borçlanıyor maaş ödeyebilmek için.

​Bize dönüp 'Bu borcu nasıl kapatacaksınız?' diye soruyorlar.

Cevabımız kısa ve net:

Sizin yaptıklarınızın tam tersini yapacağız!

​Siz tükettiniz, biz yeniden üreteceğiz.

Siz peşkeş çektiniz, biz Halkın olanı halka geri vereceğiz, ekonomide güveni sağlayacağız.

Ama en önemlisi; çalmayacağız!

Bu talan düzeni bitecek, halk nefes alacak. Nokta”