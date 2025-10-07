“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Köylerindeki Yaşam ve Tarihi Binalar” adlı fotoğraf sergisi de panayır günü, konukların izlenimine sunulacak. Sergide Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü fotoğraf kursuna katılan 25 kursiyerinin belediye sınırları içerisindeki köylerde çektiği 50 fotoğraf yer alacak.

Büyük sergi ise, kasım-aralık aylarında yapılacak.

Festival açışışında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez birer konuşma yapacak.