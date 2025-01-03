UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 190 bin TL’lik “kurdeleli” töreniyle hizmete giren Mağusa Limanı’ndaki X-Ray cihazının, TIR içinde saklanan ‘tetikçiyi’ görmemesiyle ilgili habere yanıt veren Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, acı bir itirafta bulundu: “Limana günde 200 TIR geliyor, cihazın kapasitesi 25’ini kontrol edebilmeye yetiyor.”

“Kıbrıslı Türk iş insanını öldürmek” amacıyla Kıbrıs’a geldiği iddiasıyla tutuklanan Ünal Sivri isimli zanlının, TIR içerisine gizlenerek, bir süredir güvenlik zafiyetleriyle gündemde gelen Mağusa Limanı’ndan adaya kaçak giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye tarafından hibe edilen X – Ray cihazının, limana gelen TIR’ların sadece yüzde 10’unu kontrol edebildiğini ifade etti.

“Bu durumda ilgili şahsın bindiği TIR aracın, şüphelenilmediği için X-Ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir” diyen Arıklı, konuyla ilgili polisin açıklama yapmasının “doğru” olacağını söyledi.

Arıklı “Netice itibari ile Anavatanımızın üretip bize hediye ettiği böylesi güzel bir cihazı güvensiz ilan etmek, son derece üzüntü vericidir” dedi.

Erhan Arıklı, “zaruri açıklama” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı bir işadamını vurmak için Adaya geldiği iddia edilen bir tetikçinin, Adamıza tır içinde geldiği ve Mağusa Limanına konuşlu X-Ray cihazının, bu kişiyi tesbit edemediği, bunun da ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu iddia edilmekte, yazılıp-çizilmektedir.

X-Ray cihazı, Gümrük Dairesinin kontrolünde kullanılmaktadır. Ne yazık ki bu olayla ilgili ne Gümrük Dairesinden, ne de polisten herhangi bir açıklama yapılmamış ve kamuoyunun bu X-Ray cihazına yönelik şüphe duymasına sebebiyet verilmiştir...

Bu durumda Limanlar Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık olarak bizim bir açıklama yapmamız zaruret haline gelmiştir.

Buna göre;

-Anavatan Türkiye’de üretilen ve ülkemize hediye edilen bu X-Ray cihazları, son derece güvenilir ve en küçük bir kaçağı bile tesbit edecek donanıma sahiptir.

-Ne yazık ki bu X-Ray cihazı, günde en fazla 25-30 civarında Tır aracını kontrol etme kapasitesine sahiptir.

-Oysa Mağusa limanına günde 200 Tır araç gelmektedir.

-X-Ray cihazına ise, ancak Gümrükçülerin şüphelendiği yaklaşık 25 araç sokulabilmektedir. Bu da limana gelen TIR araçların %10' u demektir.

- Bu durumda ilgili şahsın bindiği Tır aracın, şüphelenilmediği için X-Ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir...

Bu konuda Polis Müdürlüğümüzün bir açıklama yapması en doğru olanıdır.

Netice itibari ile Anavatanımızın üretip bize hediye ettiği böylesi güzel bir cihazı güvensiz ilan etmek, son derece üzüntü vericidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...”