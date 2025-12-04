KKTC Havalimanı’nda önceki gün yurt dışına çıkış yapacak olan yolcu 32 yaşındaki Bekir Kayar’ın eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 9 mm çapında toplam 9 adet canlı mermi bulundu.

Söz konusu şahıs ile olayla ilgisi olduğuna inanılan 28 yaşındaki Haydar Güler, 33 yaşındaki Mustafa Canbek ve 26 yaşındaki Sidar Çirkin tutuklandı.

Dört zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin Bekir Kayar'ın KKTC Havaalanından çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suç üstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde 37 Kasım tarihinde Bekir Kayar ile beraber KKTC'ye Haydar Güler, Mustafa Canbek, Sidar Çirkin'in de geldiğini ve beraber aynı yerde kalıp yine beraber çıkış yapacaklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, diğer zanlıların mesele ile ilgili bağlantısı olabileceğinden makul şüphe duyulması üzerine tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlı Kayar’ın gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti.

Polis, Kayar'ın tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.