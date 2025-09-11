Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü ile Lefkoşa Darts Birliği iş birliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Başkent Darts Turnuvası, 16 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilecek.

Yenicami Ağdelen Kulübü lokalinde saat 20.00’de başlayacak organizasyona katılmak isteyen sporcular, 0542 852 9002 numarası üzerinden Lefkoşa Darts Birliği’ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Ödüller, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Darts Birliği yetkilileri tarafından takdim edilecek.