KKTC Voleybol Federasyonu 2025-2026 Sezonu öncesinde Voleybol da değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirme toplantısının ilkini Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Eğitim Merkezinde Lefkoşa ve Girne Bölgesi antrenör ve hakemlerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

MHK tarafından, değişen oyun kuralları hakkında antrenörler ve hakemlere gerekli bilgi aktarımı yapıldı. Bilgilendirme toplantısının ikincisi Mağusa ve Erenköy hakem ve antrenörlerini yönelik olarak dün akşam saat 17 30 da Mağusa Arena Spor Salonunda yapıldı