Gelenekselleşen Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Şampiyon Melekler Takımı Antrenörü Osman Çetintaş anısına bu yıl ikinci toplamda altıncı kez bu hafta sonu Bedi’s Plajı’nda düzenlenecek. Pay Cell Kuzey Kıbrıs ana sponsorluğunda 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva amatör erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride oynanacak.

Yüzden fazla spor severin katılacağını ve KKTC Voleybol Federasyonu hakemlerinin de destek vereceği organizasyon Cumartesi günü saat 10:00’da Yeniboğaziçi Bedi’s Plajı’nda başlayacak ve Pazar günü 18:00’da oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.