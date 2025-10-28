AKSA SÜPER LİG 6. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 6. Haftası pazartesi akşamı oynanan Dumlupınar – China B. Gençlik Gücü karşılaşmasıyla sona ererken ligde liderlik el değiştirdi. Ligde 2. Haftadan beridir liderlik koltuğunda oturan Doğan Türk Birliği konuk olduğu Lefke deplasmanından beraberlikle dönünce haftanın kapanış maçında Dumlupınar’ı mağlup etmeyi başaran China B. Gençlik Gücü takımı averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu iki takımı ise Yeniboğaziçi deplasmanından rahat bir galibiyetle dönen Cihangir takımı bir puan geriden 3. sıradan takip ediyor. Dumlupınar takımı ilk yenilgisini alarak bir anda 4. basamağa geriledi.

Sezona genç kadrosuyla giren Lefkoşa ekibi K.Kaymaklı konuk ettiği A. Yeşilova takımını mağlup ederek yükselişini sürdürürken, bir başka Lefkoşa takımı Çetinkaya ise son 6 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü son saniye golüyle mağlup ederek bu sezon zirvenin belirleyicisi olacağını gösterdi.

Ligin yeni takımı Mormenekşe konuk olduğu Mesarya’yı evinde mağlup ederek üst üste 2. Galibiyetini alarak 8. Sıraya yükseldi. Mesarya takımı ise 1 puanla ligin dibinde kalmış oldu.

Haftanın en gollü maçlarından biri olan Gönyeli ile Karşıyaka karşılaşmasında 8 gol atılırken takımlar puanları paylaştılar. Karşıyaka bu sezon için henüz galibiyetle tanışamazken 3 puanla düşme hattı içinde yer alıyor.

Birer galibiyeti olan Esentepe ile Yenicami arasındaki karşılaşmadan da galip çıkmadı ve takımlar birer puanla yetindiler. Bu beraberlikle her iki takım da bu sezonki üçüncü beraberliklerine ulaştılar.

Süper ligin 6. Haftası sonunda Mesarya, Yeniboğaziçi ve Karşıyaka takımları henüz galibiyetle tanışamazlarken, onların üzerinde ise A. Yeşilova 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puanla yer almakta.

Ligin 6. Haftasında oynanan 8 maçın 3 tanesini deplasman takımları, 2 tanesini ise ev sahipleri kazanırken üç maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maçların tümünde yine gol atılırken, 8 maçta 36 gol atılarak maç başına 4,5 gol ortalamasına ulaşılarak ligdeki gol yağmurunun sürdüğünü ortaya koydu.

Bu hafta atılan gollerin 21 tanesini yabancılar atarken, 15 tanesini ise yerli futbolcular attı.

Altıncı hafta sonunda Cihangir’den Ndong Meye 8 gole ulaşarak Gol Krallığı’nda ilk sıradaki yerini korudu. Karşıyaka’dan Papa ise 7 golle 2. Sırada yer aldı. Onları 6’şar golle Çetinkaya’dan Ussumane Djabi ile Mormenekşe’den Fanta Diarra takip ediyor.

Ligde bu hafta 41 sarı kar çıkarken tek kırmızı kart Esentepe’den Devran’a çıktı.

Haftanın Takımı: China Bazaar Gençlik Gücü

Haftanın kapanış maçında konuk olduğu kendisi gibi ligin yenilgisiz takımlarından olan Dumlupınar 2 -1 mağlup eden Gençlik Gücü takımı hem yenilmezliğini sürdürdü hem de averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Haftanın Futbolcusu: Amara Fofana(C. B Gençlik Gücü)

C. Bazaar Gençlik Gücü’nün, Dumlupınar karşısında galibiyeti getiren golleri atan Amara Fofana, maç boyunca da etkili oyunuyla futbol severlerin takdirini topladı.

Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu( Cihangir)

Cihangir takımının ilk haftada aldığı mağlubiyet sonrasında performansını artırarak liderlik koltuğuna ortak olmasında büyük pay sahibi teknik direktör Ali Oraloğlu’nda. Yeniboğaziçi maçında da takımını iyi organize eden ve maç boyunca yerinde müdahaleler yapan Oraloğlu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Burak Mandralı (Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova)

Genç hakemlerimizden Burak Mandralı 2 iyi takımın hareketli mücadelesinin olduğu Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova maçında pozisyonlara yakın olurken, yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Kemal(Gençlik Gücü) Yusuf (Cihangir) Arda Sözcü (KK) Usumane Djabi (Çetinkaya )

Haftanın On Biri

İdris (K.Kaymaklı), Hasan Akkuyu(GG), Durmuş (Çetinkaya) Amoah (MM) Berkem(Cihangir) Mustafa Kemal (GG) Hakan (Cihangir) Arcan (KK) Emre Özsin (MM) Samson (Cihangir) Fanta (MM)

AKSA Süper Lig 6. Hafta sonuçları

Lefke – Doğan T. Birliği: 2 – 2

Gönyeli – Karşıyaka: 4 – 4

Esentepe – Yenicami: 2 – 2

Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 1 – 0

Yeniboğaziçi – Cihangir: 1 – 3

K. Kaymaklı – A. Yeşilova: 3 – 1

Mesarya – Mormenekşe: 3 – 5

Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 2

AKSA Süper Lig 7. Hafta programı

Çetinkaya – Esentepe

Cihangir – Mesarya

Mormenekşe - Lefke

Alsancak Yeşilova – Gönyeli

Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı

C. B. Gençlik Gücü – Yenicami

Karşıyaka – Yeniboğaziçi

Doğan T. Birliği – Dumlupınar

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

