Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi’nde geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana gelen ve kamu vicdanında derin yaralar açan alkollü mama skandalına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kritik rapor, 4 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, konuya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin resmi yanıtını kamuoyuyla paylaştı. Özersay, yapılan suç duyurusu ve bilgi edinme başvuruları sonrasında gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Adli tıp uzmanının otopsi sonuç raporu doğrultusunda dosya hazırlanıyor. Bu dosya KKTC Başsavcılığı’nın hukuki mütalaasına sunulacak. Alınacak görüşe göre tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Özersay, bu süreçte kamuoyunun aydınlatılmaya devam edileceğini kaydetti. Skandalla ilgili ihmal iddiaları ve sorumluların akıbeti, Başsavcılığın değerlendirmesine sunulacak dosya sonrasında netlik kazanacak.