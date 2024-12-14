İngiltere'de bir çift, 3 yaşındaki oğullarına uyguladıkları 'aşırı vegan diyet' nedeniyle yaşanan trajediyle ülke gündemine oturdu.

Sağlık hizmetlerini reddeden çift, çocuklarının ölümüne neden oldukları gerekçesiyle ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

2020 yılında, yalnızca kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütünden oluşan bir diyetle beslenen 3 yaşındaki Abiyah, ağır beslenme yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Raşitizm, kansızlık ve büyüme geriliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan küçük çocuk, solunum yolu hastalığına yenik düştü.

Mahkeme belgelerine göre, ailesi Abiyah’ı tıbbi yardım yerine sarımsak ve diğer doğal karışımlarla tedavi etmeye çalıştı.

Çocuklarının cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tutan çift, daha sonra bir mezar kazıp bahçeye gömdü.

2022 yılında Glastonbury bölgesindeki bir karavanda yakalanan çift, polisin yürüttüğü soruşturma sonrası adaleti yanıltmaktan ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

42 yaşındaki Tai Yasharahyalah’a 24,5 yıl, 43 yaşındaki Naiyahmi Yasharahyalah’a ise 19,5 yıl hapis cezası verildi.

Savcı Jonas Hankin, çiftin toplumsal bağlardan kopmuş, kendi kurallarını koydukları bir "krallık" içinde yaşadıklarını belirtti. Resmi sağlık hizmetlerini reddeden çiftin, oğullarının çektiği fiziksel acıyı göz ardı etmesi "şaşırtıcı bir kibir ve zalimlik" olarak nitelendirildi.

Savcı Hankin, İngiltere’de Abiyah’ın yaşadığı türden bir yetersiz beslenmenin neredeyse hiç görülmediğini, ancak çiftin kendi inançları ve yaşam tarzları nedeniyle bu trajik sonun yaşandığını vurguladı.

Polis, olay yerindeki incelemelerde Abiyah’ın kalıntılarını bulurken, çiftin izole yaşam tarzının sosyal hizmetlerin müdahalesini engellediği ortaya çıktı.