Brezilya'da Mega-Sena piyangosundan 201 milyon Brezilya reali kazanan loto talihlisinin büyük talihsizliği...

Sao Paulo'da yaşayan 73 yaşındaki Antonio Lopes Siqueira, 9 Kasım'daki loto çekilişine katıldı. Lopes, 13, 16, 33, 43, 46 ve 55 numaraları ile 50 milyonda 1 olasılıkla ödülü alarak yarışmanın tek kazananı oldu.

Ancak Lopez, lotoyu kazandıktan üç hafta sonra rutin bir diş kontrolü için sırada beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İlki lotoyu kazandığı gün olmak üzere üç hafta boyunca kalp spazmları geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın kalbinin zayıfladığı ve bunun ölümüne neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Sadece 5 realle kazandığı 201 milyon reallik ödülle Mega-Sena tarihinin en şanslı kazananları listesine girdi. Ancak erken ölümü, başarısının sevincine gölge düşürerek ailesini ve arkadaşlarını yas içinde bıraktı.