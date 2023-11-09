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Ziyamet bir çınarını daha kaybetti

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Ziyamet bir çınarını daha kaybetti
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Karpaz bölgesinin büyük köylerinden biri olan Ziyamet sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ziyamet köyünün sevilen, babacan çınarı olan İhsan Demir dün akşam hayata gözlerini yumdu.
İhsan Demir’İn cenazesi bugün Ziyamet Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ziyamet Mezarlığına defnedildi.
 
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