Lefke genç bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke sakinlerinden Araslı ailesinin kızı Östen Araslı vefat etti.

Henüz 19 yaşında hayata gözlerini yuman Araslı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Östen Araslı, 1,5 yaşındayken yaşadığı karaciğer yetmezliği sonucu Türkiye’den yapılan organ bağışı ile sağlığına kavuşmuştu.

Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.