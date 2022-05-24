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Yürüyüş yaparken hayatını kaybetti

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Yürüyüş yaparken hayatını kaybetti

Esentepe’de sakin 56 yaşındaki Hasan Ali Uysal, dün, yürüyüş yaptığı esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 14.30 sıralarında, yürüyüş yaptığı esnada aniden rahatsızlan Hasan Ali Uysal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve akabinde de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 15.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin 74 yaşındaki Phillip Charles Trusty, kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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