Yüksel Çelebi’nin acı günü

Dikmen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen’in sevilen çınarlarından olan Seyyan Çelebi bugün vefat etti.
Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’nin de annesi olan Seyyan Çelebi’nin cenazesi yarın Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazını müteakip Dikmen Mezarlığına defnedilecek.
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