Yücefer ailesinin acı günü

Güzelyurt bölgesi köylerinden Aydınköy bir çınarını daha kaybetti.

Aslen Malyalı olup Aydınköy’de ikamet eden, Yücefer ailesinin çınarı Cemil Yücefer dün hayatını kaybetti.

Emekli komutan olan ve sevgili dolu bir kişi olarak bilinen Cemil Yücafer bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

