Yorgancı ailesinin acı günü

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Serdarlı sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Serdarlı'lı olup bir süreden beridir Gazimağusa'da hayatını sürdüren Mehmet Yorgancı hayatını kaybetti.
Mehmet Yorgancı'nın vefatı ailesinde ve sevenlerinde üzüntüyle karşılandı.
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