Yıldızdoğan sevenlerini üzdü

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karaoğlanoğlu’nun sevilen isimlerinden Cemaliye Sonay Yıldızdoğan hayatını kaybetti. Yıldızdoğan’ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Cemaliye Yıldızdoğan’ın cenazesi Karaoğlanoğlu Camisi’nde bugün kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karağlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

