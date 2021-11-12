Yıldırım Münevver ablasına ağlıyor

Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetti.
Aslen Dohni(Taşkent)'li olup Yıldırım köyünde yaşayan Münevver şafak bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Yıldırım köyününün sevilen ve yardımsever simalarından olan Münevver Şafak bir süreden beridir tedavi görmekteydi.
Şafak yarın öğle namazına müteakkip kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Meezarlığı'na defnedilecek.
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