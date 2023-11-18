Yıldırım bir değerini daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Yıldırım bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi köylerinden Yıldırım köyünün sevilen çınarlarından, güleç yüzüyle ve yardımseverliğiyle bilinen Mehmet Gürbıyık bugün sabah saatlerinden hayata veda etti.

Mehmet Gürbıyıkj'ın vefatı başta ailesi olmak üzere dost ve sevenlerini yasa boğdu.

Gürbıyık'ın cenazesi, yarın Yıldırım Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Mezarlığı'na defnedilecek.