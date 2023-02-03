Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka’ya bağlı Celya köyü doğumlu olan Yıldırım köyünün çınarlarından Havva Kutlu bugün vefat etti.
Köyün sevilen simalarından ve iyi kalpliliği ile bilinen Havva Kutlu yarın Yıldırım Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Mezarlığı’na defnedilecek.
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