banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
10 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
7 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
9 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
13 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner825
Yıldırım bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka’ya bağlı Celya köyü doğumlu olan Yıldırım köyünün çınarlarından Havva Kutlu bugün vefat etti.
Köyün sevilen simalarından ve iyi kalpliliği ile bilinen Havva Kutlu yarın Yıldırım Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Mezarlığı’na defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.