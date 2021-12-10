Yiğitler bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin sınır köylerinden Yiğitler bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yiğitler köyü şehitlerinden Yusuf Yusufoğlu’nun kızkardeşi olan ve uzun yıllar önce eşini kaybeden Nadir Murabıt dün hayata gözlerini yumdu.

Cesur kişiliği, yardımseverliği ile bilinen Nadir Murabıt bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yiğitler Köy Mezarlığı’na defnedildi.

