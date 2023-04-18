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Yeşilırmak’ın Toprak Ana’sı hayata tutunamadı

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Yeşilırmak’ın Toprak Ana’sı hayata tutunamadı
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Ülkemizin değerli bir kadın modelini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
45 yıldır toprakla uğraşan, Yeşilırmak (Dillirga) bölgesinin ilk çilek üreticilerinden olan ve günümüzde üretimi çeşitlendirerek tüm ülkeye sağlıklı ürünler sağlayan Yeşilırmak bölgesinin Toprak Ana’sı Nesrin Şerifali Şen bugün hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir mücadele ettiği kansere yenilen Şen’in hayatı KÖDER-Koopbank işbirliğinde belgeselleştiriliyordu.
Şen’in cenazesi yarın Yedidalga köy camisinde kılınacak öğle namazı sonrasında Yeşilırmak Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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