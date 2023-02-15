Yeşilırmak ailesi çınarını kaybetti

Karpaz bölgesi ve şirin köylerinden olan Ziyamet köyü sevilen sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

UBP İskele milletvekili ve Yenierenköy Belediyesi eski başkanı Emrah Yeşilırmak ile Erhan Yeşilırmak ve Yunus Yeşilırmak'ın babası sevilen insan Hakim Yeşilırmak dün gece vefat etti.

Ziyametli Hakim Yeşilırmak, dün gece 20.30’da kahvehanedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis bültenine göre 54 yaşındaki Yeşilırmak, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Yapılan otopside, Hakim Yeşilırmak’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Yeşilırmak’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Ziyamet köyü kabristanlığına defnedilecek.

