Yenierenköy’de acı kayıp

Yenierenköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
“Yenierenköy sakini Nihat Fahrettin Selengin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı Cennet olsun” denildi.
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