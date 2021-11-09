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Yenierenköy’de acı kayıp

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Yenierenköy sakini Nihat Fahrettin Selengin yaşamını yitirdi.

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Yenierenköy’de acı kayıp
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Yenierenköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
“Yenierenköy sakini Nihat Fahrettin Selengin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı Cennet olsun” denildi.
 
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