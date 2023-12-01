Yenierenköy Sultan nenesine ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yenierenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yenierenköy sakini, iyiliksever bir kişilik olarak bilinen Sultan Mustafaoğulları dün vefat etti.

Mustafaoğulları’nın cenazesi bugün Yenierenköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Yenierenköy Kabristanlığında defnedildi.

