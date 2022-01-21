banner762
banner753
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
77 0
“Bedelini ödetiriz”
“Bedelini ödetiriz”
27 0
 
Finalin adı UKÜ - GG
Finalin adı UKÜ - GG
15 0
Mete Adanır kabri başında anıldı
Mete Adanır kabri başında anıldı
33 0
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
37 0
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
191 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
64 0
banner661
banner726

Yeni Boğaziçi’ni üzen ölüm

banner476

Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

banner714
Yeni Boğaziçi’ni üzen ölüm
Yeni Boğaziçi köyünün sevilen ailelerinden Günel ailesinin çınarı Hamit Günel hayata gözlerini yumdu.
​Hamit Günel bugün cenaze namazı sonrasında Yeni Boğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.