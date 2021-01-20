Yeni Boğaziçili genç itfaiyeci hayatını kaybetti

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Geçitkale İtfaiye Şubesinde görevli İtfaiye Memuru Hüseyin Aydınlı akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde sakin 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aydınlı’nın Yeni Boğaziçi’nde bir arkadaşının evinde iken rahatsızlandığı ifade edildi.

