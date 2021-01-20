Yeni Boğaziçili genç itfaiyeci hayatını kaybetti

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Geçitkale İtfaiye Şubesinde görevli İtfaiye Memuru Hüseyin Aydınlı akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde sakin 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Aydınlı’nın Yeni Boğaziçi’nde bir arkadaşının evinde iken rahatsızlandığı ifade edildi.
Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Geçitkale İtfaiye Şubesinde görevli İtfaiye Memuru Hüseyin Aydınlı akşam saatlerinde hayatını kaybetti.