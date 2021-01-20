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Yeni Boğaziçili genç itfaiyeci hayatını kaybetti

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Yeni Boğaziçili genç itfaiyeci hayatını kaybetti
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Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Geçitkale İtfaiye Şubesinde görevli İtfaiye Memuru Hüseyin Aydınlı akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde sakin 36 yaşındaki Hüseyin Aydınlı aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Aydınlı’nın Yeni Boğaziçi’nde bir arkadaşının evinde iken rahatsızlandığı ifade edildi.
 

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Etiketler; #Yeni Boğaziçi #itfaiye memuru
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