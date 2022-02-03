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Yeni Boğaziçi bir çınarını daha kaybetti

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Aslen Aytotorolu olup yaşamını YeniBoğaziçi'nde sürdüren, Faize Hasan Özdemirciler dün hayatını kaybetti.

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Yeni Boğaziçi bir çınarını daha kaybetti
Aslen Aytotorolu olup yaşamını YeniBoğaziçi'nde sürdüren, Faize Hasan Özdemirciler dün hayatını kaybetti.Özdemirciler'in cenazesi dün Yeniboğaziçi Kabristanlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Faize Özdemircilerin hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Araştırmacı yazar İsmail Bozkurt kişisel sosyal medya hesabından teyzesi Faize Özdemirciler'in  vefatını duyurdu.
İsmail Bozkurt'un açıklaması şöyle:
Ailenin son çınarlarından teyzem Faize Özdemirciler sonsuzluğa göçtü. Yalnız teyzem değil arkadaşımdı. Büyük bir acı. Ona rahmetler diliyorum.
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