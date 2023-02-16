Yaver ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Angolemli olup uzun yıllardır Gazimağusa’da yaşayan, TMT mensubu, mücahit, emekli müdür muavini Gazimağusa’nın sevilen sayılan simalarından Raşit Yaver, dün hayatını kaybetti.

Gazimağusa Hastanesi İdare Amiri Mustafa Yaver’in de babası olan Raşit Yaver’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

