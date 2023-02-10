banner913
banner885
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
7 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
21 0
 
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
27 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
20 0
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
99 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
18 0
banner915

Yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor

banner476

banner825
Yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu ve Fahri Arkar bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden (GMB) verilen bilgiye göre, Mert Niyazi Topukçuoğlu ile Doruk Akın ve Alp Akın bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek.

Lavin Kalaycı ve Duygu Kalaycı ile Fahri Arkar ise Gazimağusa Kabristanlığında ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.