Yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu ve Fahri Arkar bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.



Gazimağusa Belediyesi'nden (GMB) verilen bilgiye göre, Mert Niyazi Topukçuoğlu ile Doruk Akın ve Alp Akın bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek.

Lavin Kalaycı ve Duygu Kalaycı ile Fahri Arkar ise Gazimağusa Kabristanlığında ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.