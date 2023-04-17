Yamaç ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

KTTC Badminton Federasyonu eski başkanı Hüseyin Özün Yamaç'ın annesi olan Tülay Yamaç bugün vefat etti.

Yamaç, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.