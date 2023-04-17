Yamaç ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
KTTC Badminton Federasyonu eski başkanı Hüseyin Özün Yamaç'ın annesi olan Tülay Yamaç bugün vefat etti.
Yamaç, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.