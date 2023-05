Vural sevenlerini üzdü

Lefkoşa, sevilen ve değerli bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa Yenikent Inner Wheel ve Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel kulüplerinde yıllarca hizmet vermiş Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel Club geçmiş dönem başkanı Urkiye Vural dün hayatını kaybetti.

Vural'ın cenazesi, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.