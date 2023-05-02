banner913
banner932
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
4 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
14 0
 
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
44 0
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
13 0
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
10 0
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
31 0
banner915

Vural sevenlerini üzdü

banner476

banner825
Vural sevenlerini üzdü
banner931
Lefkoşa, sevilen ve değerli bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Yenikent Inner Wheel ve Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel kulüplerinde yıllarca hizmet vermiş Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel Club geçmiş dönem başkanı Urkiye Vural dün hayatını kaybetti.
Vural'ın cenazesi, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.