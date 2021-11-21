Vadili’nin acı günü

Mesarya bölgesi köylerinden Vadili sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden, sevilen, halkçı, toplum önderi, iyi insan Veli Dokuz bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi Pazartesi günü öğle namazı müteakip, kılınacak cenaze namazı sonrasında Vadili kabristanlığında defnedilecek.
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