Vadili, Zehra ablasını sonsuzluğa uğurladı

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili’nin sevilen simalarından Zehra Tulu dün hayata gözlerini yumdu.
Tulu, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı’na defnedildi.
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