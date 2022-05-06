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Vadili, Zehra ablasını sonsuzluğa uğurladı

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Vadili, Zehra ablasını sonsuzluğa uğurladı
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili’nin sevilen simalarından Zehra Tulu dün hayata gözlerini yumdu.
Tulu, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı’na defnedildi.
 
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