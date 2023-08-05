Vadili'yi şok eden ölüm

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Vadili sevilen bir ismini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyü sakinlerinden olan Cevat Elçioğlu dün gece evinde ölü bulundu.
Elçioğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı'na defnedilecek.
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