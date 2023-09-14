Vadili, bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili’nin sevilen isimlerinden ve çınarlarından Osman Karabina Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Karabina’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Osman Karabina’nın cenazesi bugün Vadili Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Vadili Mezarlığı’nda toprağa verildi..