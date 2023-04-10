Vadili bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Celyalı olup, uzun yıllardır Vadili’de yaşamını sürdüren Fatma Kasap bugün vefat etti.
Kasap’ın cenazesi, bugün kılınan öğle namazına müteakip Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.
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