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Uluçam ailesi çınarını kaybetti

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Uluçam ailesi çınarını kaybetti
Ülkemizin sevilen isimlerinden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam'ın babası, Hüseyin Uluçam dün akşam hayatını kaybetti.
Uluçam'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Uluçam'ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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