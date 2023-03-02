Uluçam ailesi çınarını kaybetti

Ülkemizin sevilen isimlerinden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam'ın babası, Hüseyin Uluçam dün akşam hayatını kaybetti.
Uluçam'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Uluçam'ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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