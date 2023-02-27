Ülkü Bağseven vefat etti

Lapta'nın sevilen isimlerinden Ülkü Bağseven hayatını kaybetti.
Bağseven'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Ülkü Bağseven'in cenazesi dün, İsmail Safa Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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