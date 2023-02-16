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Ülgen özel hastanede hayatını kaybetti

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Ülgen özel hastanede hayatını kaybetti
Lefkoşa’da sakin 64 yaşındaki Canan Ülgen, tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Ülgen’in, ölüm sebebinin tespiti için kan ve dolu örnekleri alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ülgen dün saat 06.00 sıralarında tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Ülgen’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
 
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