Türkmenköy bir çınarını daha kaybetti

Mesaraya bölgesinin büyük köylerinden olan Türkmenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türkemenköy’ün sevilen ailelerinden Özduru ailesinin çınarı Adviye Özduru bugün vefat etti.
Özduru’nun cenazesi Türkmenköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.