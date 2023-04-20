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Türkmenköy bir çınarını daha kaybetti

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Türkmenköy bir çınarını daha kaybetti
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Mesaraya bölgesinin büyük köylerinden olan Türkmenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türkemenköy’ün sevilen ailelerinden Özduru ailesinin çınarı Adviye Özduru bugün vefat etti.
Özduru’nun cenazesi Türkmenköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
 
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