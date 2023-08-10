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Tüncel ailesi çınarını kaybetti

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Tüncel ailesi çınarını kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Vadili sevilen bir simasını daha kaybetti.
Mağusa ve Vadili sakinlerinden Mustafa Bülent Tüncel bugün sabah hayatını kaybetti.
Tüncel'in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Tüncel'in cenazesi yarın Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
 
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