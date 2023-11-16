Tulga, Yenierenköy'ü yasa boğdu

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yenierenköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yenierenköy sakini, sevilen çınar Nevzat Yüksel Tulga dün vefat etti.

Yüksel Tulga’nın cenazesi bugün Yenierenköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Kabristanlığına defnedildi.

